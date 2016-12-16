«الداخلية» تغلق 163 صفحة إرهابية على موقع «فيسبوك»

واصل ضباط قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة،ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.

وأسفرت الجهود، التى شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، خلال 15 يومًا، فى مجال ضبط ومتابعة نشاطات العناصر الإرهابية والإثارة المحرضة على شبكة الإنترنت، عن ضبط 14 شخصا لقيامهم بإنشاء عدد من الصفحات و الحسابات المحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الإجتماعى، وغلق 163 حسابًا، عقب تقنين موقفهم، بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى.

كما أسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، عن ضبط 9 متهمين، لارتكاب وقائع إبتزاز بعدد من مديريات الأمن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.