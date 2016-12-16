«السيسى» يتفوق على «أوباما»بقائمة فوربس للشخصيات الأكثر نفوذًا بالعالم 2016

تفوق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الرئيس الأمريكى أوباما فى قائمة الشخصيات الأكثر نفوذاً فى العالم للعام الجارى 2016، التى تصدرها مجلة “فوربس” بشكل سنوى، حيث جاء فى المرتبة المرتبة الـ 44 عالمياً، فيما جاء أوباما فى الـ48 عالميا بعدما كان فى المركز الثالث فى العام الماضى.

وتصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين القائمة، وأرجعت الفوربس أسباب تصدره إلى أنه يواصل تحقيق جميع أهدافه فى بلاده وسوريا وعلى حلبة الانتخابات الأمريكية، بينما جاء الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى الترتيب الثانى، فيما حلّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى المركز الثالث، تاركة المركزين الرابع للرئيس الصينى شى جين بينج والخامس لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول.

وتعتمد مجلة فوربس على أربعة معايير لإدراج الشخصيات العالمية فى قائمتها السنوية، وهى السلطة، والموارد المالية والنفوذ والتأثير فى مجالات متعددة.

وأعلنت مجلة الفوريس، أنه جاءت جانيت يلين محافظة البنك المركزى الأمريكى فى المركز السادس، فى حين تواجد بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت فى المرتبة السابعة، لارى بيج أحد مؤسسى شركة جوجل فى المرتبة الثامنة، فيما حل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى تاسعاً، ومؤسس فايسبوك مارك زوكربرج فى المرتبة العاشرة.