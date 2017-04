المقصد السياحى المصرى بالصين يحصل على جائزتين خلال ديسمبر 2016

بكين هانى محمد

حصل المقصد السياحى المصرى بالصين على جائزتين خلال ديسمبر ٢٠١٦ ضمن تصويتات أكبر وأهم مجلتين سياحيتين فى الصين وهما " Best travel magazine "، ومجلة " China travel agent ".

وحصل المقصد السياحى المصرى بالصين على الجائزة الأولى، تحت أسم " Egypt - 2016 annual extraordinary experience destination award in china"، والجائزة الثانية " Egypt : the best self-driving tourism destination award in china ".

وتسلم الجائزتين الدكتور أبوالمعاطى صالح شعراوى المستشار السياحى بالصين، وجاء ذلك نتيجة الخطط الترويجية والتسويقية الطموحة للمكتب السياحى ببكين وخطط هيئة التنشيط ووزارة السياحة فى السوق السياحية الصينية الواعدة، والتى حققت وتعدت عام الذروة ٢٠١٠ محققة حتى نوفمبر ٢٠١٦ ما يقرب من ١٥٠ الف سائح صينى لمصر، وأن الجائزتين جاءتا تتويجا للمجهودات المشتركة بين كل الجهات المعنية ووزارة السياحة المصرية، وتمثلان ثقة السائحين الصينيين فى المقصد السياحى المصرى وزيادة ونمو الطلب السياحى الى مصر .