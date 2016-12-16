تشييع جثمان أمين شرطة بالسويس دهسه أتوبيس خلال مساعدة مسن

السويس- سيد نون

شيع المواطنون بالسويس يتقدمهم قيادات مديرية أمن السويس جثمان أمين الشرطة بقسم شرطة عتاقة أمين مسعود الذى قام أتوبيس بدهسه خلال قيام أمين الشرطة بعمل إنسانى بمساعدة زوج وزوجة من المسنين تعطلت بهم سيارتهما بطريق عتاقة بالسويس المؤدى إلى العين السخنة.

وقام رجال الشرطة من زملاء أمين الشرطة بالتعبير عن حزنهم على المتوفى الذى كان مثال لرجل الشرطة الأمين المخلص فى عملة وكان معروف بين الجميع فى العمل بالخلق وحسن الطبع والأمانة والإخلاص فى العمل.

وترك أمين الشرطة المتوفى ثلاثة من الأبناء شاركوا خلال مراسم الدفن فى تشييع والدهم الذى لقى مصرعه خلال قيامة بعمل إنسانى.

وقال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس: "إننا اليوم جميع فى غاية الحزن لفقد أحد رجال الشرطة المخلصين، فقد لقى أمين الشرطة المخلص أمام مسعود مصرعه خلال قيامة بعمل انسانى محترم وهو مساعدة رجل وزوجته مسنين تعطلت بهم سيارتهم بطريق عتاقة بالسويس، وهو مثال لكل رجل شرطة نفتخر به".

وأكد مصطفى شحاتة، أننا جميعا بجوار أسرة أمين الشرطة ونساندهم ويجب على الجميع الفخر بالمتوفى الذى كان مثال لرجل الشرطة المخلص.

وأكدت أسرة أمين الشرطة، انه كان مثال للزوج المحب لأسرته، وكان يحب عمله جدا وحريص على التواجد فى عملة بالرغم من قضائه فى العمل ساعات طويلة.

وأكد طارق أبوعدس، رئيس نقابة العاملين بفنادق العين السخنة، أن أمين الشرطة أمام مسعود كان معروفا بين جميع العاملين بالمنشأـ السياحية بالعين السخنة المسئول عن تأمينها قسم شرطة عتاقة الذى يعمل به أمين الشرطة المتوفى.

وكان أمين شرطة لقى مصرعه، فيما أصيب ضابطا وفرد شرطة آخران فى حادث تصادم أتوبيس بهم أثناء قيامهم بعمل انسانى بطريق عتاقة، سارعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بمنطقة حوض الدرس، والجثة إلى المشرحة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.