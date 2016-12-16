التجديد لخماسى الزمالك على مائدة مرتضى منصور الأحد

كتب عمرو جاب الله

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعًا بعد غد الأحد، مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى، عقب انتهاء الفريق من مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدًا السبت، فى الجولة الـ16 بالدورى الممتاز.

من المقرر أن يشهد الاجتماع الحديث حول تفاصيل التطورات فى التجديد لخامسى الفريق:"باسم مرسى ومحمود جنش وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأحمد دويدار"، وذلك عقب المفاوضات التى دارت مع اللاعبين من خلال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النادى وتيجانا على مدار الأيام الأخيرة بعد مهلة الأسبوع التى منحها رئيس النادى لتجديد اللاعبين لعقودهم.

وسيشهد الاجتماع إطلاع مرتضى منصور على جميع التطورات الخاصة بهذا الملف عقب تحديد اللاعبين لمتطلباتهم بجانب حسم أحمد دويدار لأمر رحيله بإذن من النادى.