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القبض على صاحب محل بحوزته 890 نظارة شمسية مجهولة المصدر بعابدين

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القبض على صاحب محل بحوزته 890 نظارة شمسية مجهولة المصدر بعابدين القبض على صاحب محل بحوزته 890 نظارة شمسية مجهولة المصدر بعابدين

الجمعة، 16 ديسمبر 2016 05:28 م

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث و التجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع النظارات الشمسية وبحوزته 890 نظارة مجهولة المصدر بمنطقة عابدين وتحرر محضر بالواقعة.

 

كانت معلومات وردت لضباط شرطة التموين تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لبيع النظارات الشمسية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من النظارات المهربة جمركيا وأجنبية الصنع والخالية من أى مستندات تفيد حيازتها ولها أثر طبى بالغ السوء.

 

وقامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المحل، وتم ضبط صاحب المحل وبحوزته الكمية المذكورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

 


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