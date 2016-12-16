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ضبط 18 طن أسلاك كهربائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين

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ضبط 18 طن أسلاك كهربائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين ضبط 18 طن أسلاك كهربائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالبساتين

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بدائرة قسم البساتين، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت شرطة التموين والتجارة الداخلية، تلقت معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع بإنتاج أسلاك كهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالبساتين، مستخدما خامات رديئة من كسر النحاس المحظور استخدامها والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق لكسب الأرباح.

وشن ضباط الإدارة حملة تموينية عن المكان المتحرى عنه وضبط مالكه وبحيازته 18 طن أسلاك نحاس لكميات تم تصنيعها و أسلاك تحت التجهيز، بالإضافة إلى 3 ماكينات سحب نحاس، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 

 

 


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