الزمالك يعلن قائمته استعدادًا لمباراة الإتحاد السكندري في الدوري

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة الاتحاد السكندرى، غداً السبت، فى المباراة التى ستجمع الفريقين على استاد برج العرب، فى الجولة الـ16 من منافسات بطولة الدورى.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم: “أحمد الشناوى وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف فى حراسة المرمى، طارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد وشيكابالا ومحمد ناصف ومحمود عبد العاطى دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وباسم مرسى وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وريكو وستانلى ومايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى الونش وأسامة إبراهيم”.

فيما تم استبعاد كل من محمد مجدى وإسلام جمال ورمزى خالد وأحمد جعفر وحسنى فتحى ومحمود جنش وأحمد دويدار ومحمد مسعد، بجانب الثنائى المصاب مصطفى فتحى وعلى فتحى.