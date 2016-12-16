محافظ الوادي الجديد يقرر سحب الأراضي غير المستغلة

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، سحب جميع الأراضي والوحدات السكنية المخصصة للمنتفعين بمشروعي قرية الخير والنماء بمركز بلاط، وقرى الشب بمركز باريس لغير المقيمين أو المستفيدين استفادة فعلية من المشروع.

وأكد المحافظ، إنه سيتم سحب هذه المساحات والمنازل المخصصة لهم وتسليمها لآخرين من قوائم الانتظار، أو آخرين تنطبق عليهم الشروط، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تشمل تسليم المنتفع مساحة 5 و7 أفدنة ومنزلاً بكل قرية لكل شاب، مع توفير قرض من الصندوق الاجتماعي بفائدة متناقصة لاستصلاح قطعة الأرض المخصصة له.

أ ش أ