فوائد الزنجبيل واليانسون للتخلص من تجاعيد العينين

تنسى الكثيرات منا مع مرور الوقت وضغوطات الحياة العناية ببشرتهن وأجسامهن ليتفاجأن بظهور بعض التجاعيد حول عيونهن وشفاههن،فهل تريدين الانتظار حتى تستيقظي من النوم يوماً لتجدي نفسك في المرآةوقد أصبحت امرأة أخرى؟

"سيِّدتي نت"ينصحك بضرورة العناية ببشرتك حتى وإن كنت تعانين من ضيق في الوقت، فبعض الخطوات السريعة والبسيطة ستكون غاية في الأهمية في الحفاظ على شباب ونضارة بشرتك لمزيد من السنوات.

إليك الطرق التالية للعناية بنفسك قبل فوات الأوان:



1.شرب الزنجبيل واليانسون: احرصي على تناول كوب من الزنجبيل أو اليانسون يومياً لنعومة ونضارة بشرتك من الداخل والخارج أيضاً.

2.اشربي دائماً اللبن خالي الدسم ليمدك بالكالسيوم وفيتامين (د) الذي يزيد من نضارة البشرة ويقلل التجاعيد.

3.قللي من السكريات، فهي تزيد من ظهور التجاعيد المبكرة المقلقة لدى الكثير منا.

4.اشربي الماء بكثرة بمعدل لترين من الماء يومياً على الأقل للحفاظ على رطوبة بشرتك والتخلص من السموم المتراكمة في جسمك.

5.استخدمي الغسول المناسب لبشرتك يومياً قبل النوم للتخلص من الأوساخ المتراكمة على بشرتك.

6.تخلصي من المكياج يومياً قبل النوم، فالنوم بالمكياج هو أكبر عامل لظهور التجاعيد المبكرة على بشرتك.

7.قومي بعمل ماسك أسبوعي لنضارة بشرتك كماسك العسل والزبادي لتغذية بشرتك والحفاظ على نضارتها.

8.قومي بترطيب بشرتك مرة يومياً ومرتين في الشتاء ومرة إضافية بعد كل استحمام لضمان الحفاظ على الترطيب الجيد لها.

9.اعتني بيديك وقدميك، فهيأكثر الأماكن عرضة للجفاف وظهور علامات الشيخوخة عليها لعدم العناية بها.

10.احرصي على ممارسة الرياضة يومياً للحفاظ على شباب جسمك وبشرتك في آن واحد، فالرياضة تساعد على تدفق الدم ونضارة البشرة.