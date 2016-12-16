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محمد بن راشد يهنئ حمد بن عيسى ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطنى

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محمد بن راشد يهنئ حمد بن عيسى ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطنى محمد بن راشد يهنئ حمد بن عيسى ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطنى

>كتب هيثم سلامة

هنأ الشيخ محمد بن راشد - نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى - الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، بمناسبة حلول اليوم الوطنى الموافق اليوم الجمعة.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام: "تهانينا لمملكة البحرين وأخى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطنى.. أفراحكم الوطنية فرحة لنا.. وأيامكم المجيدة مجد لنا".

وأضاف محمد بن راشد: "‏احتضنت البحرين قادة الخليج قبل أسبوع.. واليوم تحتضن مشاعرالشعب الخليجى الذى يشاركها فرحتها باليوم الوطنى البحرينى".

وأكد محمد بن راشد: "‏البحرين قلب الخليج العربى هويةً وتاريخاً وجغرافيا، وستبقى بإذن الله.. وشعب البحرين وأبناؤه هم أهلنا وأبناؤنا.. كانوا وسيبقون بإذن الله".

 


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