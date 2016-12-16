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مصرع طالب بحقوق المنصورة لتناوله جرعة زائدة من أدوية الصرع

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مصرع طالب بحقوق المنصورة لتناوله جرعة زائدة من أدوية الصرع مصرع طالب بحقوق المنصورة لتناوله جرعة زائدة من أدوية الصرع

>الدقهلية شريف الديب

لقى طالب بكلية الحقوق المنصورة مصرعه عقب تناوله كمية كبيرة من أدوية الصرع.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد الجميلى رئيس مباحث قسم أول المنصورة من النقيب عبد الكريم عوض، مدير تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "سمير م. م." 26 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق - جامعة المنصورة، ومقيم شارع "الجلاء"  دائرة القسم مصابا بحالة إعياء وزرقة بالشفتين واتساع بحدقتى العين "إدعاء تناول مادة غير معلومة" وتوفى عقب وصوله.

 

وبالانتقال وسؤال مرافقه "محمد ع. ج." 25 سنة طالب بذات الفرقة، ومقيم بذات الشارع  قرر أنه حال تواجد المتوفى رفقته بمسكنه، تناول جرعة زائدة من أقراص لعلاج مرض الصرع، مما أدى إلى إصابته بهبوط وقام بنقله إلى المستشفى وتوفى عقب وصوله ، وبسؤال والدة المتوفى  "بهية م. ح." 51 سنة  ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان أيدت ذات المضمون ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14880/2016 إدارى القسم بالعرض على النيابة العامة  قررت تشكل لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام مستشفى الطوارئ لتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثمان وبيان سبب الوفاة كُلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص.


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