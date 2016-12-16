مصرع طالبة سقطت من أعلى سطح منزلها على أسياخ حديدية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوى مصرعها، بعد سقوطها من أعلى سطح منزلها على أسياخ حديدية فاخترقت بطنها.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو الصير إلى الرائد محمد الشربينى رئيس مباحث المركز، بوصول "رويدا أ.أ" 17 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى، ومقيمة بقرية كفر الأمير دائرة المركز، مصابة بجرح نافذ أعلى البطن (ادعاء سقوط من علو)، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتوفيت عقب وصولها.

وبالانتقال وسؤال والدها 54 سنة، إمام وخطيب مسجد، قرر أنه حال صعود ابنته سلم المنزل اختل توازنها وسقطت على بروز معدنى من السلم "قطعة من حديد التسليح"، ما أدى إلى إصابتها التى أودت بحياتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

بسؤال والدتها "خضرة. ج"، 52 سنة مُدرسة ومقيمة بذات القرية، أيدت ذات المضمون، ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفية يُفيد بعدم وجود شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7110/2016 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة.