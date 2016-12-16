لص يسرق إحدى سيارات محكمة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

غافل لص حراس محكمة استئناف المنصورة ليلا ، وسرق سيارة ميكروباص تابعة للمحكمة، أثناء وقوفها بشارع المختلط بدائرة قسم ثاني المنصورة وفر هاربا.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، ببلاغ للرائد حسن أمين نائب مأمور قسم ثان المنصورة ، من الخدمة المعينة لتأمين محكمة إستئناف المنصورة الكائنة بشارع " المختلط " دائرة القسم، بسرقة السيارة رقم ( د ص ب 9742) ميكروباص التابعة للمحكمة حال تركها بشارع جانبى أمام مبنى المحكمة.

وعلى الفور إنتقل الرائد محمد مطر رئيس مباحث القسم، وأجهزة البحث الجنائى إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد أمين الشرطة قوة القسم ، والمعين بالخدمة تناهى إلى سمعه صوت تشغيل السيارة المشار إليها وباستبيانه الأمر اكتشف قيام شخص مجهول بإستقلالها ولاذ بالفرار بها حال محاولة إستيقافه.

و بسؤال أمين الشرطة المذكور قرر ذات المضمون ، و بسؤال عبد الوكيل .ع 54 سنة سائق بالمحكمة ، والمسئول عن السيارة ومقيم قرية " شها " دائرة مركز المنصورة ، قرر أنه علم بواقعة السرقة - من الخدمة - حال تواجده بمسكنه ، وأضاف أن باب السيارة الجانبى غير محكم الغلق " يفتح بدون مفتاح "، وبديله المدعو نشأت. ع ، سائق بالمحكمة اعتاد ترك السيارة بالشارع الجانبى المواجه للمحكمة وبداخلها المفتاح، ورخصة التسيير خاصتها ، وأدلى بأوصافها ماركة " إيسوزو " بيضاء اللون ، موديل 1996 ( شاسيه 7113105 ، موتور 193419 ) ، ومدون عليها عبارتى " هيئة قضائية " من الأمام والخلف ، وعبارة " محكمة إستئناف المنصورة " من الجانبين " تم النشر" ، و تم إخطار إدارة الأمن الوطنى بالدقهلية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16951/2016 جنح القسم ، وجارى العرض على النيابة العامة.