ضبط مسجون يتاجر بالمخدرات داخل الحجز بالمنصورة وبحوزته 109 أقراص مخدرة

الدقهلية شريف الديب

ضبط ضباط مباحث سجن المنصورة العمومى مسجونا بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة يقوم ببيعها للمسجونين.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ للرائد حسن أمين نائب مامور قسم ثان المنصورة، بتحرير المحضر رقم 18/2016 مخالفات سجن المنصورة العمومى بشأن ضبط المسجون محمد شوقى عبد المعطى الجوهرى فى القضية رقم 18776/2012 جنايات مركز ميت غمر (سلاح، سرقة) والمحكوم عليه فيها بالسجن 18 عاماً، والمرحل من سجن وادى النطرون وذلك لحيازته 109 أقراص مخدرة، واعترف بحيازتها بقصد ترويجها على المسجونين، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.