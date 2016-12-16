تذمر لاعبى دمنهور بسبب المستحقات المالية

كتب محمد الشريف

أبدى لاعبو دمنهور القدامى والجدد استياءهم الشديد من مجلس إدارة النادى برئاسة إيهاب عبد الله وجميع أعضاء المجلس، بسبب التأخر الدائم فى صرف فى صرف الراتب الشهرى ونسبة المشاركة الخاصة بعقودهم لدى النادى، فى الموعد المحدد لها أسوة بجميع الأندية الأخرى وهو ما كان لها أثار على تركيزهم وتراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وطلب اللاعبون من المسئولين بالنادى عدم ربط حقوقهم المالية لدى النادى بالنتائج غير الجيدة مع الفريق خلال الفترة الماضية نظرا لوجود العديد من المسئوليات الملقاة على كاهلهم تجاه أسرهم.

جدير بالذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الثانى عشر بترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة فقط وهو الأمر الذى جعل مجلس الادارة يتعاقد مع رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق كمدير فنى للفريق على أمل تحسن النتائج خلال الأسابيع المقبلة لمنافسات الدورى الممتاز (ب).