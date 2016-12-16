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«الخارجية»: كنا نأمل أن يعكس موقف «التعاون الخليجى» قراءة دقيقة للموقف المصرى

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«الخارجية»: كنا نأمل أن يعكس موقف «التعاون الخليجى» قراءة دقيقة للموقف المصرى «الخارجية»: كنا نأمل أن يعكس موقف «التعاون الخليجى» قراءة دقيقة للموقف المصرى

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية، في بيان صادر صباح اليوم، عن تقديرها لما تضمنه بيان أمين عام مجلس التعاون الخليجي من دعم وتضامن مع عقب الحادث الإرهابي بالكنيسة البطرسية، ومن تأكيد علي حرص دول مجلس التعاون الخليجى علي صفاء العلاقات المتينة مع مصر.

وأعرب البيان، عن أن مصر كانت تأمل ان يعكس موقف أمين عام مجلس التعاون الخليجى، قراءة دقيقة للموقف المصرى، حيث أن البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث، تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا العمل، وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة.

وجددت وزارة الخارجية، في بيانها التأكيد على أن السلطات المصرية المعنية، تواصل جمع كافة خيوط هذه الجريمة النكراء، والمعلومات الدقيقة والموثقة بشأن كل من مولها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وسوف تعلن عن كل ذلك فور اكتمال عملية التحقيق، وأن علاقات مصر مع أشقائها العرب يجب أن تظل محصنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف، وهو المنحى الذي تتخذه مصر في تعاملها مع جميع الدول العربية، حفاظًا على العلاقات والروابط التاريخية المتينة التي تربط مصر بأشقائها العرب.

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