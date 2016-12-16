ضم 45 فدانًا جديدًا لملكية جامعة بني سويف ‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، على نقل أصول قطعة أرض التعليم الصناعي بمساحة 45.64 فدان، من قبل وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الى أملاك جامعة بنى سويف، موضحًا أن الجامعة سوف تخصص من الأرض لإنشاء الجامعة الأهلية الجديدة.

وأوضح لطفى، أن الجامعة شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة طفرة كبيرة ونقلة نوعية، فالبرغم من أن عمرها لا يزيد عن 11 عامًا فقط، إلا أنها حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ التعليم العالي بصفة عامة، وفي تاريخ الجامعات الإقليمية والصعيد بصفة خاصة، فبعد أن كانت الجامعة تضم 12 كلية تقليدية حتى عام 2010، أصبحت، اليوم، تضم 29 كلية، وسوف تصل إلى 36 كلية خلال شهور، منها ما هو فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة لإنشاء مدينة بحثية جديدة بشرق النيل، تضم أكثر من خمس معاهد متميزة، أهمها معهد الليزر وتطبيقاته، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، ومعهد المسنين، ومعهد أبحاث الخلايا الجذعية، ومؤخرًا معهد أبحاث أمراض الحيوانات والدواجن.