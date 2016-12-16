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دراسة: 1 من كل 8 طيارين معرضين للإصابة بالاكتئاب

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دراسة: 1 من كل 8 طيارين معرضين للإصابة بالاكتئاب دراسة: 1 من كل 8 طيارين معرضين للإصابة بالاكتئاب

>نهى طارق

ظهرت نتائج دراسة جديدة تفيد أن كثيرا من طيارى شركات الطيران التجارية يمارسون عملهم دون أن يحصلوا على علاجات للاكتئاب خوفاً من أن يفقدوا وظائفهم، ونشرت نتائج هذه الدراسة على موقع Fox News.

 

ووجدت الدراسة أن 14% من الطيارين يعانون من الاكتئاب شملت هذه الدراسة حوالى 1850 من الطيارين من أكثر من 50 دولة كما قالت الدراسة إن 4% من الطيارين لديهم العديد من الأفكار الانتحارية.

 

وقال دكتور "جوزيف ألن" أحد معدى الدراسة: "اهتم البحث بدراسة الصحة العقلية للطيارين فى الشركات التجارية الذين غالباً ما يخفوا ما يشكون منه فيما يخص هذا التخصص خوفاً من فقد وظائفهم.

 

وأضاف ألين: "ما يقرب من 140.000 طيار ينقلون حوالى 3 مليار شخص حول العالم كل عام"، موضحا أن شركات الطيران يجب أن تأخذ فى اعتبارها هذه التقرير ببذل مجهود أكبر فى فحص الصحة العقلية للطيارين وعلاجهم.

وتأتى هذه النتائج الجديدة بعد مرور عام ونصف على حادث  "جيرمان" مساعد الطيار الذى كان يعانى من الاكتئاب والذى قام بتحطيم الطائرة الذى كان يقودها فى جبال الألب الفرنسية الذى أسفر عن مقتل 150 شخصا.

 

وعلى الصعيد العالمى ما يقرب من 350 مليون شخص يعانون من الاكتئاب وتوجد علاجات فعالة ولكن الكثير من الناس لا يحصلون عليها ويعتبرون هذا المرض وصمة عار لهم.


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