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«الصحة»: ارتفاع عدد الوفيات في حادث الكنيسة البطرسية إلى 26 حالة

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«الصحة»: ارتفاع عدد الوفيات في حادث الكنيسة البطرسية إلى 26 حالة «الصحة»: ارتفاع عدد الوفيات في حادث الكنيسة البطرسية إلى 26 حالة

وزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة إلى 26 حالة، فى الحادث الذى وقع يوم الأحد الماضي بالكنيسة البطرسية، المجاورة للكاتدرائية بالعباسية.

وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات، في بيان اليوم الجمعة، أنه توفيت سيدة تدعى أوديت صالح ميخائيل،٧٠ عام ، كانت محجوزة بمستشفى الدمرداش، وكانت حالتها خطيرة، وكانت تعاني من تهتك في الرئة والأمعاء، وأجريت لها ٣ عمليات لإسعافها ولكنها توفيت.

وأضاف، أن إجمالي عدد المصابين المحتجزين بالمستشفيات في حادث الكنيسة البطرسية حتى الأن ٢٣ مصاب، ٣ منهم حالتهم الصحية خطيرة، والباقي حالتهم مستقرة.

وأشار، إلى وجود ١١ مصاب بمستشفى الجلاء العسكري، و٢ منهم أطفال وحالتهم خطيرة ، و٨ بمستشفى الدمرداش، منهم حالة واحدة حالتها خطيرة، و ٣ حالات بمستشفى دار الشفا، وحالة واحدة بمستشفى المعادي العسكري.

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