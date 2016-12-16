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التشغيل التجريبى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بدمياط الثلاثاء المقبل

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التشغيل التجريبى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بدمياط الثلاثاء المقبل التشغيل التجريبى لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بدمياط الثلاثاء المقبل

>دمياط - معتز الشربينى

حددت اللجنة المكلفة بتطوير مصنع أبو جريدة  لتدوير القمامة  بدمياط بإشراف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بدء التشغيل التجريبى للمصنع اعتبارا من الثلاثاء المقبل، تمهيدا لافتتاحه واعادة تشغيلة بشكل كامل، وقد تعرض المصنع للحريق منذ ما يقرب من 4 شهور.

وتقوم اللجنة حاليا بمراجعة خطوط الإنتاج المتوفرة ومدى  توافقها  بيئيا حتى يكون التشغيل بدون انبعاث أدخنة ملوثة للبيئة المحيطة، كما تبحث اللجنة بعض المشكلات الموجودة بمحيط المصنع والتى تحتاج إلى إنشاء خط مزدوج للتيار الكهربى المغذي للمصنع بعد تكرار انقطاع التيار الكهربى لأكثر من عدة ساعات، وكذلك إعادة صيانة خط الحريق الموجود به عن طريق الحماية المدنية والأمن الصناعى.

يذكر أن مجلس إدارة مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة يتكون أعضاؤه من ممثلين لشركة إيجيبت جرين وممثلين للشركة المصرية الإسبانية للأسمنت "إيفولف" وممثلين لمحافظة دمياط.


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