هشام شقرية مديرا للتعليم الابتدائى المركزى بتعليم دمياط

دمياط معتز الشربينى

أصدر عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قرارا بتكليف هشام شقرية بأعمال مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك خلفا لحامد أبو زيد الذى بلغ السن القانونية،

وقال شقرية لـ"اليوم السابع"، إن خطة عمله ستبدأ بمراجعة استعدادات المدارس لامتحانات نصف العام، والانتهاء من تدريس المناهج وزيارات ميدانية، لكل المدارس للتعرف على سير العملية التعليمية ومشاكل المدارس، يذكر أن شقرية كان يشغل منصب مدير التعليم الخاص.