أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هشام شقرية مديرا للتعليم الابتدائى المركزى بتعليم دمياط

Google+ Print
هشام شقرية مديرا للتعليم الابتدائى المركزى بتعليم دمياط هشام شقرية مديرا للتعليم الابتدائى المركزى بتعليم دمياط

>دمياط معتز الشربينى

أصدر عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قرارا بتكليف هشام شقرية بأعمال مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك خلفا لحامد أبو زيد الذى بلغ السن القانونية،

 

وقال شقرية لـ"اليوم السابع"، إن خطة عمله ستبدأ بمراجعة استعدادات المدارس لامتحانات نصف العام، والانتهاء من تدريس المناهج وزيارات ميدانية، لكل المدارس للتعرف على سير العملية التعليمية ومشاكل المدارس، يذكر أن شقرية كان يشغل منصب مدير التعليم الخاص.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365