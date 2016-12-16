اختتام التمرين "المخلب الحديدي 2"بين القوات البرية الإماراتية والأميركية

اختتمت فعاليات التمرين المشترك "المخلب الحديدي 2" الذي أقيم على أرض الدولة بين القوات البرية الاماراتية والأميركية واستمر عدة أيام.

يأتي التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام.

كما يأتي "المخلب الحديدي 2" امتداداً لسلسة التمارين المشتركة بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الاميركية وضمن الخطط التدريبية الموضوعة لتطوير ورفع مستوى القدرات العسكرية القتالية وبهدف تبادل الخبرات العملية بين القوات البرية للبلدين من خلال إعداد برنامج تدريبي عملي شامل حيث تسهم هذه النوعية من التمارين في صقل القدرات العسكرية ورفع الكفاءة والارتقاء بمستوياتها من خلال تنفيذ التطبيقات المطلوبة وتعزيز المزيد من التعاون والعلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وحقق التمرين المشترك "المخلب الحديدي 2" النجاح المنشود بفضل الاحترافية التي نفذ بها على الوجه الأكمل ومحققا الأهداف المخططة له اذ أعطى الثقة الكاملة في القدرات والإمكانات القتالية والفنية التي تتمتع بها القوات المشاركة في التمرين لتنفيذ أي مهام تسند إليها دفاعاً عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعكس نجاح التمرين إيمان القيادة الرشيدة للدولة بأهمية استضافة مثل هذه التمارين على أرض دولة الامارات والتي تركز على صقل مهارات منتسبي القوات البرية ومدى ما وصل إليه التعاون العسكري بين القوات البرية في القوات المسلحة لدولة الامارات والقوات البرية بالجيش الأمريكي والكفاءة القتالية والاحترافية التي تتمتع بها في أداء المهام الموكلة إليها .