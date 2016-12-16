الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة على معظم المناطق والرياح معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب/ الضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام وتكون شمالية غربية / 32 - 40/ 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر مضطرب .. وارتفاع الموج 2 / 4 / 5 أقدام قرب الساحل و 5 - 7 / 9 أقدام في العمق.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 16 80 30 .

> دبي 25 19 75 25 .

> الشارقة 25 14 85 30.

> عجمان 25 17 80 35.

> أم القيوين 26 16 75 30 .

> رأس الخيمة 26 14 85 35 .

> الفجيرة 29 21 60 25.

> العين 25 15 90 25 .

> ليوا 25 13 95 25 .

> الرويس 24 16 85 30 .

> السلع 23 17 85 35.

> دلما 22 16 75 45 .

> طنب الصغرى 21 17 80 45 .

> طنب الكبرى 21 17 80 45 .

> أبوموسى 22 18 75 40.

>