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محمد بن راشد : البحرين قلب الخليج العربي هويةً وتاريخاً وجغرافيا

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محمد بن راشد : البحرين قلب الخليج العربي هويةً وتاريخاً وجغرافيا محمد بن راشد : البحرين قلب الخليج العربي هويةً وتاريخاً وجغرافيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مملكة البحرين قيادة وشعباً باليوم الوطني، مؤكداً ان البحرين قلب الخليج العربي هويةً وتاريخاً وجغرافيا.  

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "تهانينا لمملكة البحرين وأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني .. أفراحكم الوطنية فرحة لنا .. وأيامكم المجيدة مجد لنا "

واضاف :"احتضنت البحرين قادة الخليج قبل أسبوع .. واليوم تحتضن مشاعر الشعب الخليجي الذي يشاركها فرحتها باليوم الوطني البحريني".

وقال: "البحرين قلب الخليج العربي هويةً وتاريخاً وجغرافيا، وستبقى بإذن الله .. وشعب البحرين وأبناؤه هم أهلنا وأبناؤنا .. كانوا وسيبقون بإذن الله".

 

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