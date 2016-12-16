الأهلي يتدرب على ضربات الجزاء قبل مواجهة المصرى

كتب فتحى الشافعى

حرص حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، على تدريب لاعبيه على ضربات الجزاء خلال المران الذى انتهى منذ قليل بإستاد التتش، استعدادا للمباراة الهامة المقرر لها بعد غد، الـأحد، بإستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى العام.

وشارك فى ضربات الجزاء خلال مران اليوم معظم لاعبى الفريق وتحديداً عبدالله السعيد ومؤن زكريا وعلى معلول وأحمد فتحى وعماد متعب وعمرو جمال وأجاى.

كان حسام البدرى قد ضم 23 لاعباً لمباراة المصرى هم: شريف إكرامى، محمد الشناوى، مسعد عوض، سعد سمير، محمد هانى، محمد نجيب، حسين السيد، أحمد فتحى، على معلول، حسام عاشور، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مروان محسن، جونيور أجاى، حسام غالى، كريم نيدفيد، عمرو جمال، رامى ربيعة، مؤمن زكريا، صالح جمعة، باسم على، أكرم توفيق وميدو جابر.

فيما ضمّت قائمة المستبعدين كلا من عماد متعب وجون أنطوى ومحمد حمدى زكى وصبرى رحيل وأحمد عادل وأحمد بيكهام لاعتبارات فنية، وأحمد حجازى وعمرو السولية للإصابة.