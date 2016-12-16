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رويترز: المعارضة السورية مستعدة للانضمام لمحادثات سلام مع روسيا

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رويترز: المعارضة السورية مستعدة للانضمام لمحادثات سلام مع روسيا رويترز: المعارضة السورية مستعدة للانضمام لمحادثات سلام مع روسيا

>رويترز

 قال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التى تمثل المعارضة السورية اليوم الجمعة أن الهيئة مستعدة للانضمام لمحادثات السلام التى يعتزم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقدها بشرط أن يكون هدفها تشكيل حكومة انتقالية.بحسب وكالة رويترز للأنباء

وقال للصحفيين فى كوبنهاجن بعد اجتماع مع وزير خارجية الدنمرك أنه إذا كانت هناك نية لحل سياسى حقيقى لتشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة فإن الهيئة تؤيد هذا الحل السياسى.

وفى وقت سابق اليوم الجمعة قال بوتين أنه يعمل عن كثب مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمحاولة بدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

 


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