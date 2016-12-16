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منسق المعارضة السورية: مستعدون للانضمام لمحادثات سلام اقترحها بوتين

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منسق المعارضة السورية: مستعدون للانضمام لمحادثات سلام اقترحها بوتين منسق المعارضة السورية: مستعدون للانضمام لمحادثات سلام اقترحها بوتين

قال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التى تمثل المعارضة السورية اليوم الجمعة إن الهيئة مستعدة للانضمام لمحادثات سلام يعتزم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقدها بشرط أن يكون هدفها تشكيل حكومة انتقالية.

وقال للصحفيين فى كوبنهاجن بعد اجتماع مع وزير خارجية الدنمرك أندرس سامويلسن إنه إذا كانت هناك نية لحل سياسى حقيقى لتشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة فإن الهيئة العليا للمفاوضات تؤيد هذا الحل السياسي.

واستبعد الرئيس السورى بشار الأسد دوما التنحى فى إطار حل سياسى ينهى الحرب وأعلن هذا الأسبوع أنه حقق نصرا عسكريا كبيرا عندما استعادت قواته مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة فى حلب.

وقال حجاب الذى كان رئيسا لوزراء سوريا فى وقت من الأوقات إن الهيئة العليا للمفأوضات تشكلت لإيجاد حل سياسى فى سوريا وإنها ملتزمة بمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة.

وفى وقت سابق اليوم الجمعة قال بوتين إنه يعمل عن كثب مع الرئيس التركى رجب طيب إردوغان لمحأولة بدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد. 

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مصر 365