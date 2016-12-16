الداخلية: إغلاق 163 صفحة إرهابية وضبط 14 شخصًا حرضوا على العنف

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 14 شخصا أنشاءوا عددا من الصفحات والحسابات الإثارية والمحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الإجتماعى، وغلق 163 حسابا، عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وضبطت مباحث الإنترنت، 9 متهمين لارتكابهم وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن، وتم تقديم الدعم الفنى “فحص وتحديد البصمة الإلكترونية لمرتكبى وقائع النصب والابتزاز” وتحديد 115 من مرتكبى تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده.

جاء ذلك عقب تفعيل بنود القانون الخاصة بإنشاء واستخدام المواقع على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بغرض التحريض على العنف والترويج لارتكاب أعمال إرهابية، وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة الأجهزة بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين.