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البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمبارة المصري البورسعيدي

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البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمبارة المصري البورسعيدي البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمبارة المصري البورسعيدي

حسام البدري _ أرشيفية

أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلي، قائمة فريقه لمباراة المصرى، المُقرر لها بعد غد الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى العام.

وضمت قائمة الأهلى 23 لاعباً هم: شريف إكرامى، محمد الشناوى، مسعد عوض، سعد سمير، محمد هانى، محمد نجيب، حسين السيد، أحمد فتحى، على معلول، حسام عاشور، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مروان محسن، جونيور أجاى، حسام غالى، كريم نيدفيد، عمرو جمال، رامى ربيعة، مؤمن زكريا، صالح جمعة، باسم على، أكرم توفيق وميدو جابر.

وضمّت قائمة المستبعدين كلاً من: عماد متعب وجون أنطوى ومحمد حمدى زكى وصبرى رحيل وأحمد عادل وأحمد بيكهام لاعتبارات فنية، وأحمد حجازى وعمرو السولية للإصابة.

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