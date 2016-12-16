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سعد سمير يتخلص من الإجهاد ويشارك بمران الأهلي.. والبدرى يصحح الأخطاء

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سعد سمير يتخلص من الإجهاد ويشارك بمران الأهلي.. والبدرى يصحح الأخطاء سعد سمير يتخلص من الإجهاد ويشارك بمران الأهلي.. والبدرى يصحح الأخطاء

>كتب فتحى الشافعى

انتظم سعد سمير مدافع فريق الأهلى فى مران فريقه الجماعى المُقام حالياً بإستاد التتش استعداداً لمباراة المصرى المُقرر لها بعد غد، الأحد، بإستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى.

 

وكان سعد سمير قد غاب عن مران الفريق أمس وأمس الأول للأجهاد، حيث كان يكتفى بتدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب وأخرى بدنية فى "الجيم"، وبذلك يؤكد سعد سمير جاهزيته للمشاركة فى لقاء المصرى.

 

على صعيد متصل، خصص حسام البدرى المدير الفنى للفريق فقرة خاصة للعرضيات خلال المران الحالى، واضطر البدرى لإيقاف المران أكثر من مرة لعلاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين كما تحدث مع مدافعى الفريق عن ضرورة عدم تكرار أخطائهم والتركيز فى لقاء المصرى.


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