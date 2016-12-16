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الإسماعيلى يترقب مصير حماده طلبة مع المصرى

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الإسماعيلى يترقب مصير حماده طلبة مع المصرى الإسماعيلى يترقب مصير حماده طلبة مع المصرى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يترقب مسئولو نادى الإسماعيلى مصير حمادة طلبة مدافع المصرى والذى طلب فسخ عقده مع ناديه، بسبب عدم مشاركته فى المباريات بصفة أساسية وخروجه من حسابات حسام حسن المدير الفنى للمصرى وضغطه على الإدارة لفسخ عقده بالتراضى خاصة بعدما وصلت علاقته بالمدير الفنى لطريق مسدود.

 

ويضع مسئولو الدراويش حمادة طلبة على رأس اهتماماته لتدعيم خط الدفاع فى يناير لاسيما أن اللاعب من المدافعين المميزين فى الدورى، بخلاف أن التعاقد معه سيجنب الإدارة دفع مقابل مادى نظير التعاقد معه لأنه سينتقل للدراويش فى صفقة انتقال حر.


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