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10 خطوات لينجح ابنك في الامتحانات

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10 خطوات لينجح ابنك في الامتحانات 10 خطوات لينجح ابنك في الامتحانات

الجمعة 16-12-2016 15:44

الامتحانات لن تكون هاجسًا مرعباٌ بالنسبة لك ولطفلك إذا ما اتبع الصغير هذه الروشتة الموجزة التي تقدمها الأخصائية التربوية الدكتورة أمنية فتحي؛ لكي ينجح وبتفوق ودون متاعب فاتبعيها معه كالتالي:

1_أنشئ علاقة عاطفية مع نفسك عندما تصل معها إلى القبول والحب تصل سريعًا دون معوقات داخلية.
2- حسن ثقتك بنفسك فأنت الوحيد القادر على رفع درجه كفاءاتك بالثناء على نفسك.
3_تناول وجباتك الغذائية بذكاء على أن تقلل من السكريات والأملاح والدهون، وتزيد من شرب الماء والخضروات الطازجة.
4_ واظب على الحضور والتواجد بشكل مستمر في المؤسسة التعليمية، فذلك يساعد على اكتساب خبرات غير محدودة في كل المحاور.
5_تعرف على مدرسيك واعمل على إنشاء علاقة ناجحة معهم لتعطيك الإحساس بالأمان وتلاشي الخوف والقلق.
6_ضع جدولًا دراسيًا لنفسك؛ فالنظام والتنظيم مرادفان للتميز والنجاح، ولا يسمحان بتسلل الوقت.
7_ اختر مكانًا مناسبًا للدراسة، فكلما كان المكان أكثر هدوءًا وأجمل منظرًا زادت الرغبة في المذاكرة بالمتعة والإبداع.
8_ ادرس على قدر استيعابك، ولا تضغط على عقلك وتعمل بمبدأ الحشو، فحتمًا ستفقد الكثير مما درست.
9- قيم نفسك كل يوم وكافئها على الإنجاز والانتهاء من المهام المطلوبة.
10_أكد لنفسك أنك قادر على التذكر بإنشاء الصور في ذهنك والتي تساعدك على استرداد المعلومة.

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سيدتي