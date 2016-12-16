10 خطوات لينجح ابنك في الامتحانات

الامتحانات لن تكون هاجسًا مرعباٌ بالنسبة لك ولطفلك إذا ما اتبع الصغير هذه الروشتة الموجزة التي تقدمها الأخصائية التربوية الدكتورة أمنية فتحي؛ لكي ينجح وبتفوق ودون متاعب فاتبعيها معه كالتالي:

1_أنشئ علاقة عاطفية مع نفسك عندما تصل معها إلى القبول والحب تصل سريعًا دون معوقات داخلية.

2- حسن ثقتك بنفسك فأنت الوحيد القادر على رفع درجه كفاءاتك بالثناء على نفسك.

3_تناول وجباتك الغذائية بذكاء على أن تقلل من السكريات والأملاح والدهون، وتزيد من شرب الماء والخضروات الطازجة.

4_ واظب على الحضور والتواجد بشكل مستمر في المؤسسة التعليمية، فذلك يساعد على اكتساب خبرات غير محدودة في كل المحاور.

5_تعرف على مدرسيك واعمل على إنشاء علاقة ناجحة معهم لتعطيك الإحساس بالأمان وتلاشي الخوف والقلق.

6_ضع جدولًا دراسيًا لنفسك؛ فالنظام والتنظيم مرادفان للتميز والنجاح، ولا يسمحان بتسلل الوقت.

7_ اختر مكانًا مناسبًا للدراسة، فكلما كان المكان أكثر هدوءًا وأجمل منظرًا زادت الرغبة في المذاكرة بالمتعة والإبداع.

8_ ادرس على قدر استيعابك، ولا تضغط على عقلك وتعمل بمبدأ الحشو، فحتمًا ستفقد الكثير مما درست.

9- قيم نفسك كل يوم وكافئها على الإنجاز والانتهاء من المهام المطلوبة.

10_أكد لنفسك أنك قادر على التذكر بإنشاء الصور في ذهنك والتي تساعدك على استرداد المعلومة.