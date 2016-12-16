أمن قنا يلقى القبض على7 أشخاص لحيازتهم أسلحة وذخيرة

قنا – هند المغربى

تمكنت قوات الأمن بقنا من ضبط 7 قطع سلاح وذخيرة بحوزة 7 أشخاص منها بندقية آلية و4 بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وعصام خضرى رئيس المباحث، تمكنت من ضبط 7 قطع سلاح وخزائن وذخيرة، بحوزة كلا من "مصطفى م" 35 سنة عاطل، بندقية الية ،و3 خزائن وكمية من الطلقات ، وتميم أ ت 35 سنة مزارع بحوزته بندقية خرطوش وطلقات، وحسين ع 18 سنة عامل بحوزته بندقية خرطوش وطلقات، وسمير ع س 40 سنة عامل بحوزته بندقية وطلقات، وأحمد ر ح بحوزته بندقية خرطوش، ومحمد م ع 34 سنة عامل بحوزته فرد محلى الصنع، وحربى م م 50 سنة عامل بحوزتة فرد روسى وطلقات.