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ضبط 3سوريين هربهم سمسار سودانى بطريقة غير شرعية لمصر مقابل 400 دولار

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ضبط 3سوريين هربهم سمسار سودانى بطريقة غير شرعية لمصر مقابل 400 دولار ضبط 3سوريين هربهم سمسار سودانى بطريقة غير شرعية لمصر مقابل 400 دولار

>كتب محمود عبد الراضى

كشفت الأجهزة الأمنية، أن سمسارا سودانيا وراء دخول مجموعة من السوريين لمصر عن طريق الحدود الجنوبية بطريقة غير شرعية، مقابل حصوله على 400 دولار من كل شخص.

 

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 981 VIP "أسوان ـ القاهرة "، من ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية، أثناء وجودهم داخل القطار عقب وصوله محطة سكك حديد سوهاج، حيث أكدوا أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية "بدون تأشيرة دخول".

 

واعترف السوريون المضبوطون، أنهم تسللوا لمصر عن طريق دولة السودان بمعرفة أحد الأشخاص السودانيين مقابل 400 دولار من كل واحد منهم للبحث عن العمل داخل البلاد.

 

ووجه اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وأرسل لقسم شرطة أول سوهاج لقيده وعرضه على النيابة.


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