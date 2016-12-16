بالصور.. إحباط تهريب 5 صقور مع سعودي مسافر للبحرين بمطار القاهرة

مراسل «ONA»

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، من ضبط 5 صقور بقيمة مليون ونصف جنيه، بحوزة راكب سعودي الجنسية أخفاها داخل حقائبه ، محاولا تهريبها إلى البحرين.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الخليج المتجهة إلى البحرين، اشتبه أمين الشرطة علي جهاز كشف الحقائب في راكب سعودي الجنسية.

وبتفتيش المتهم أمام العميد أيمن علي، مدير التأمين بالمطار، عثر بحوزته على 5 صقور محظور حيازتها، أمام اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل الأمن بالمطار، واعترف الراكب بمحاولة التهريب لبيعها هناك واستخدامها في الصيد.

تم تشكيل لجنة من الحجر البيطري بالمطار، برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر لفحص الصقور، وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بإلغاء سفر الراكب وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.