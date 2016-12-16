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تحرير 50 محضرًا بيئيًا وحرق داخل الأراضى الزراعية بقرية المدمر فى سوهاج

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تحرير 50 محضرًا بيئيًا وحرق داخل الأراضى الزراعية بقرية المدمر فى سوهاج تحرير 50 محضرًا بيئيًا وحرق داخل الأراضى الزراعية بقرية المدمر فى سوهاج

>سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدة المحلية بمجلس قروى المدمر، التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، عدة حملات لمتابعة التعديات، بدائرة الوحدة، أسفرت عن تحرير 50 محضرًا بيئيًا وحرق مكشوف داخل الأراضى الزراعية وعلى جانبى الترع والمصارف.

وأوضح محمد ثروت عبد الرحمن، رئيس الوحدة، أنه تم عمل حملات ليلية مكونه من حسن أحمد عبد القادر مساعد رئيس القرية وسكرتير الوحدة، ومسئول البيئة، وتم رصد العديد من المخالفات مثل "حرق البوص ومخلفات الزراعة وروث المواشى" وعمل المحاضر اللازمة ضد أصحابها، بناءًا على تعليمات المحافظ.

وأضاف حسن عبدالقادر، مساعد رئيس القرية، ان غالبية الحرق المكشوف تم رصدها ومتابعتها في الساعات المتأخره من الليل، حيث يقوم المواطنون بحرق كميات كبيرة من "بوص" الذرة الشامية للتخلص منها، كما تم ضبط جرار محمل بالبلوك الأبيض، المخالف لقرار الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج.


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