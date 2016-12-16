القبض على 3 من أعضاء تنظيم "ولاية سيناء" بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بمحافظة الدقهلية، على 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء، ويحملون أفكار لتنظيم داعش، وبحوزتهم كتب ومخططات لاستهداف منشآت حيوية.

تلقى اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية، ومباحث مركز بلقاس بتردد "حاتم ع. ا.،"، 37 سنة، تاجر منظفات مقيم بمحافظة كفر الشيخ، علي مركز بلقاس، وأنه يلتقى بكل من "رائد ع. أ."، 27 سنة، موظف ببلقاس، و "بشير ص. ع"، 30 سنة عامل ببلقاس، وذلك من أجل نشر الفكر التكفيرى والإعداد إلى مخططات لقلب نظام الحكم.

تم إعداد حملة مكبرة بحضور ضباط من جهاز الأمن الوطنى، والرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث بلقاس، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أن المتهم الأول يحضر من محافظة كفر الشيخ لتدريب المتهمين الثاني والثالث، على العمليات الإرهابية، بعد إقناعهم بالفكر التكفيرى.

وأكد مصدر أمني، أن المتهم الأول تلقى تدريبات على الأعمال الإرهابية بمنطقة سيناء، ويعتنق الفكر الإرهابى الداعشى، وقام بإقناع المتهمين الثانى والثالث بتلك الأفكار التكفيرية.