سلطات المطار تحبط محاولة سعودى تهريب 5صقور بقيمة 1.5مليون جنيه

كتب أحمد حمادة

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من ضبط ٥ صقور بقيمة مليون ونصف جنيه بحوزة راكب سعودى الجنسية أخفاها داخل حقائبه، محاولا تهريبها إلى البحرين .

وقالت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الخليج المتجهة إلي البحرين ، اشتبه أمين الشرطة علي جهاز كشف الحقائب في راكب سعودي الجنسية، وبتفتيشه أمام العميد أيمن على مدير التأمين بالمطار عثر بحوزته على5 صقور محظور حيازتها، وأمام اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل الأمن بالمطار اعترف بمحاولة التهريب لبيعها هناك واستخدامها فى الصيد .

تم تشكيل لجنة من الحجر البيطري بالمطار برئاسة الدكتور صفوت مبارك مدير الحجر لفحص الصقور ، وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير امن المطار بالغاء سفر الراكب وتحرير محضر له واحالته للنيابة .