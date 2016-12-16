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إحباط محاولة تاجر طرح أكثر من 3 أطنان لحوم خنازير بالأسواق فى الإسكندرية

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إحباط محاولة تاجر طرح أكثر من 3 أطنان لحوم خنازير بالأسواق فى الإسكندرية إحباط محاولة تاجر طرح أكثر من 3 أطنان لحوم خنازير بالأسواق فى الإسكندرية

>كتب محمود عبد الراضى

أحبطت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية، محاولة تاجر طرح أكثر من 3 أطنان لحوم خنازير فى الأسواق، وبيعها للمواطنين دون الإشارة لنوعية اللحوم، لتحقيق أرباح طائلة.

وردت معلومات للواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها وجود صاحب ثلاجة أغذية غير مرخصة لحفظ اللحوم فى الإسكندرية، بحوزته كميات من لحوم الخنازير ويستعد لطرحها فى السوق للمواطنين.

تم إيفاد حملة أمنية نجحت فى ضبط 3.250 طن لحوم خنازير مجمدة، معبأة داخل عبوات مدون عليها "استيراد دولة ألمانيا، إنتاج مايو، وبدون مستندات، وتبين أنها مجهولة المصدر.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن المتهم صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم بمنطقة المنتزه فى الإسكندرية، ويحوز كميات كبيرة من السلع الغذائية "لحوم خنازير" وخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها.

وتبين أن المتهم كان يجمع هذه اللحوم لطرحها على المواطنين فى الأسواق، لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة عن طريق الغش والتدليس.


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مصر 365

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