القبض على مدرس بحوزته 2300 قرص تامول قبل ترويجها بمركز قفط فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط مدرس مقيم بمركز قفط، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة، لضبط مروجى المواد المخدرة بالمحافظة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد بضبط "عادل.ر" 49 سنة، مقيم بمركز قفط، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 2300 قرص تامول، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضرا للمتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.