أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مدرس بحوزته 2300 قرص تامول قبل ترويجها بمركز قفط فى قنا

Google+ Print
القبض على مدرس بحوزته 2300 قرص تامول قبل ترويجها بمركز قفط فى قنا القبض على مدرس بحوزته 2300 قرص تامول قبل ترويجها بمركز قفط فى قنا

>قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط مدرس مقيم بمركز قفط، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة، لضبط مروجى المواد المخدرة بالمحافظة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد بضبط "عادل.ر" 49 سنة، مقيم بمركز قفط، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 2300 قرص تامول، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضرا للمتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365