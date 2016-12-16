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بعيدا عن مكملات البروتين..أطعمة طبيعية تساعد الرجال للحصول على جسم فورمة

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بعيدا عن مكملات البروتين..أطعمة طبيعية تساعد الرجال للحصول على جسم فورمة بعيدا عن مكملات البروتين..أطعمة طبيعية تساعد الرجال للحصول على جسم فورمة

>كتبت آلاء الفقى

"الفورمة" من الكلمات الشائعة بين الشباب والتى يلجأ لها الكثيرون منهم وهى تكوين عضلات البطن، وقد يلجأ الشباب لبعض مكملات البروتين للوصول للشكل الذين يريدونة. 

 

وفى هذا السياق قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من الأطعمة التى تساعد فى بناء وتكوين عضلات البطن (الفورمة) دون اللجوء لمكملات البروتين التى يستخدمها العديد من الرجال وينتج عنها عدد من الآثار الجانبية، مضيفا أن اتباع نظام غذائى متوازن يتكون من الألياف والبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن يساعد على بناء الستة عضلات فى البطن.

 

وكما جاء فى التقرير تشمل هذه الأطعمة الآتى :

1. الموز:

مصدر غنى بالبوتاسيوم ويساعد على محاربة احتباس الماء فى الجسم وتخفيف المعدة، كما أن واحدة أو أثنين من الموز يوميا تكون الستة عضلات الموجودة فى البطن.

2. البيض:

البيض غنى بالبروتين وأنه يعد من أفضل المواد الغذائية التى تساعد فى بناء العضلات، وتناول واحدة أو اتنين من البيض فى النظام الغذائى اليومى تساعد على تكوين عضلات البطن.

3. الحبوب الكاملة:

هو مصدر غنى بالألياف والمعادن والبروتينات المطلوبة التى يحتاجها الجسم لحرق وبناء العضلات.

4. السلطة:

تناول طبق من السلطة يوميا واحد من أهم المتطلبات اليومية التى يحتاجها الجسم، ويتكون من جميع المعادن الأساسية والألياف التى تساعد فى حرق الدهون الزائدة فى الجسم وتعزز تكون العضلات الستة فى الجسم.

5. التفاح:

تناول تفاحة واحدة يوميا تغنى عن الطبيب، وأيضا تفاحة واحدة من التفاح تساعد فى بناء العضلات، لأنه غنى بالألياف والمواد المضادة للأكسدة.


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مصر 365

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