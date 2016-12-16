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بعد انجاب طفلين.. ميسي وصديقته انتونيلا يقرران الزواج

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بعد انجاب طفلين.. ميسي وصديقته انتونيلا يقرران الزواج بعد انجاب طفلين.. ميسي وصديقته انتونيلا يقرران الزواج

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، وصديقته الحميمة وأم طفليه انتونيلا روكوزو قررا أن يعقدا قرانهما بعد نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا في مطلع 2017.

ونشأت العلاقة بين “ليو” وروكوتزو في مدينة روساريو التابعة لمقاطعة سانتا الأرجنتينية، ورغم انتقال ميسي للعيش في مدينة برشلونة قبل بلوغه عامه الـ 14، إلا أنه ظل على اتصال وثيق بها لينقلها للعيش معه فيما بعد، كما أنجب منها طفلين هما تياغو وماتيو.

وذكر فارسكي في برنامجه الإذاعي: “الشيء الوحيد الذي سأخبركم به هو أني اكتشفت عن طريق الصدفة بأن العام المقبل سيشهد حفلاً كبيراً، والدعوة عامة، والمكان في روساريو. لست متأكداً من تاريخ الحفل، لكنه قد يكون بعد ثلاثة أشهر، هذا الاحتمال الأقوى، لكن بما أني لستُ متأكداً فلن أقول الموعد”.

وأتم حديثه: “السيدات والسادة. أنتونيلا روكوتزو وليونيل ميسي سيتزوجان، إنه عالم خاص”.

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