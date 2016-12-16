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الزمالك يقنع باسم مرسي بالتجديد بسيناريو "كهربا"

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الزمالك يقنع باسم مرسي بالتجديد بسيناريو "كهربا" الزمالك يقنع باسم مرسي بالتجديد بسيناريو "كهربا"

>عمرو جاب الله

كثف مسئولو الزمالك، المفاوضات مع باسم مرسى مهاجم الفريق لتجديد عقده المقرر نهايته بنهاية الموسم الجارى، وذلك لتوقيع العقود الجديدة خلال الفترة الجارية

 

وتحدث الثنائى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى وإسماعيل يوسف مدير الكرة بأن النادى لا يقف أمام طموحات لاعبيه فى الاحتراف بعدما أكد اللاعب أنه يرغب فى البقاء فى ميت عقبة فى حالة عدم وصول إليه عرض احتراف قوى

 

قال مسئولو الزمالك لباسم مرسى إن كهربا وقع على عقود التجديد وتمت الموافقة على احترافه ولا توجد أزمة فى تكرار الأمر معه بشرط أن يكون العرض مناسبا وله وللنادى الأبيض.


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