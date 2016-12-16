«أوغلو» يؤكد إجلاء أكثر من 7 آلاف مدني من حلب

اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه تم إجلاء أكثر من 7 آلاف مدني من مدينة حلب السورية المحاصرة.

وأوضح أوغلو، أن عملية الإجلاء التي جرت عن طريق أول خمس قوافل تأتي كجزء من وقف إطلاق نار واتفاق إخلاء للمدينة بفعل جهود تركيا وروسيا.

يذكر أن عملية الإخلاء من حلب بدأت أمس الأول الأربعاء وسط جهود دبلوماسية من جانب تركيا وروسيا ومخاوف بخصوص تنفيذ وقف إطلاق نار سينهي أعوام من القتال بالمدينة السورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت – في وقت سابق اليوم – أن مركز المصالحة الروسي أجلى 6462 شخصا، بينهم أكثر من 3 آلاف مسلح و301 من الجرحى، من شرق حلب ، خلال الساعات الـ24 الماضية .

أ ش أ