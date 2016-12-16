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الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة ليلا

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الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة ليلا الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة ليلا

الطقس – أرشيف

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار، وتكون غزيرة على السواحل الشمالية ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال خبراء الأرصاد، يسود اليوم طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 19 والصغرى 10، الإسكندرية 18/13، مرسى مطروح 19/12، بورسعيد 19/14، شرم الشيخ 22/14، سانت كاترين 12/0، طابا 21/11، الغردقة 23/13، الأقصر 21/8، أسوان 22/2.

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