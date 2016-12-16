أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محاكمة 13 متهمًا فى قتل حارس محافظ البنك المركزي غدًا

Google+ Print
محاكمة 13 متهمًا فى قتل حارس محافظ البنك المركزي غدًا محاكمة 13 متهمًا فى قتل حارس محافظ البنك المركزي غدًا

محافظ البنك المركزي السابق

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل على أبو المال، وعضوية كل من المستشار حاتم عزت،  والمستشار خالد عمار المنعقدة، بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، محاكمة 13 شخصًا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضي .

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وباشر التحقيقات كل من أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علواني ومحمد حلمي وكلاء النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا