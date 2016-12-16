غدًا.. محاكمة 68 متهما باقتحام قسم حلوان

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 68 متهمًا فى قضية “اقتحام قسم شرطة حلوان والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وبسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا حواجز حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و 3 سيارات خاصة.