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اجراءات قضائية لاستعادة قطع اثرية نهبها تنظيم داعش من سوريا والعراق

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اجراءات قضائية لاستعادة قطع اثرية نهبها تنظيم داعش من سوريا والعراق اجراءات قضائية لاستعادة قطع اثرية نهبها تنظيم داعش من سوريا والعراق

>واشنطن (أ ف ب)

بدأت الولايات المتحدة الخميس اجراءات قضائية لمكافحة تهريب القطع الاثرية التى نهبها تنظيم داعش من سوريا والعراق لتمويل انشطته، فى سابقة تهدف إلى تفادى اختفاء كنوز لدى هواة جمع القطع الاثرية.

وقدم المدعى الفدرإلى فى مقاطعة كولومبيا التى تضم العاصمة واشنطن طلب مصادرة يتعلق بخاتم وقطع من الذهب تقدر بعدة ملايين من الدولارات، فى آلية تستند قانونيا إلى العقوبات الامريكية التى تصنف تنظيم داعش "مجموعة ارهابية اجنبية".

واكد مساعد المدعى العام ارفيند لال ان الهدف من الاجراء هو تحذير هواة جمع الاثار حول العالم من ان شراء هذه القطع لا يضمن اى حق شرعى بملكيتها.

رصدت هذه القطع الاثرية التى تشمل لوحة حجرية من الحقبة الاشورية الحديثة فى صور عثر عليها فى هاتف محمول واجهزة الكترونية اخرى تخص ابو سياف، احد المسؤولين الماليين الاساسيين لتنظيم داعش قبل مقتله فى مايو 2015 فى غارة امريكية فى سوريا.

كان ابو سياف مكلفا جمع الاموال لصالح التنظيم عبر الاتجار بقطع اثرية، سواء ببيعها مباشرة او بفرض ضريبة على تجارة قطع منهوبة من مناطق تزخر بالكنوز الاثرية التاريخية.

واكدت الخارجية الاميركية ان التنظيم جمع ملايين الدولارات بهذه الطريقة.

واوضح ارفيند الخميس لوكالة فرانس برس ان القطع الاربع الواردة فى الملاحقة القضائية غير المسبوقة هى الاولى التى يتم التعرف اليها بوضوح، لافتا إلى "العثور على صور كثيرة جدا (لقطع اثرية) فى هذه الاجهزة الالكترونية".

 

 

 


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