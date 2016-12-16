مي عمر نجمة غلاف مجلة "سيدتي": عادل إمام حقّق أمنية حياتي

مي عمر أو شهد في مسلسل «الأسطورة» تحوّلت بهذا العمل إلى أسطورة فنية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حقّقته في هذه الشخصية وما حملته من براءة ومشاعر حب دافئة وحقيقية جعلت الجميع يرتبط بها. مي عمر في حوارها مع «سيدتي» تكشف الكثير من التفاصيل حول علاقتها لفنانين محمد رمضان وتامر حسني. وهل بالفعل فرضت نفسها على الأخير لتشاركه بطولة فيلمه القادم؟

في البداية، ما هو رأيك في اختيار قرّاء مجلة «سيدتي» لك كأفضل ممثلة مصرية في دراما رمضان 2016؟

لا أستطيع أن أصف سعادتي باختيار جمهور مجلة عريقة ومميّزة مثل «سيدتي» لي كأفضل ممثلة مصرية. فهي مكافأة حقيقية على مجهودي وتعبي طوال فترة التحضير لـ«الأسطورة» وفترة التصوير التي تعبنا فيها جميعاً. فالعمل بالرغم من أنه كان مرهقاً جداً، إلا أن سعادة الجمهور وتتويجه لي اليوم يجعلاني في غاية السعادة ويمنحاني طاقة ورغبة لتقديم ما هو أفضل في الأعمال القادمة.

تستعدّين للمشاركة في بطولة مسلسل «حكايات بنات»، فهل تابعت الجزء الأول وما هو رأيك فيه؟

أعجبني بالتأكيد الجزء الأول من المسلسل، وكنت أتابعه، ولكني كنت قلقة جداً عندما عرض عليّ الدور من أن أكون بديلة لشخصية كانت موجودة بالفعل في الجزء الأول لأن الناس ترتبط بالشخصية عندما يقدّمها فنان بعينه. وأي فنان يأتي بدلاً منه يجد نفسه في مقارنة تكون دائماً في غير صالحه، ولكن الحمد لله الدور المعروض عليّ جديد وليس له أي علاقة بالجزء الأول. وهذا ما شجّعني على تقديمه.

مع عادل إمام في رمضان 2017

ألم تقلقي من تقديم 60 حلقة خاصة أن كثيراً من الفنانين يهربون منه؟

أنا بالفعل قلقة إلى حدّ ما وأخشى أن تكون تجربة مرهقة خاصة أن الكثير من الفنانين يعتذرون بالفعل عن المسلسلات الطويلة، ولكن قصة المسلسل مميّزة ودوري أيضاً. وما زاد من حماسي أن عرض المسلسل خارج رمضان سيحقّق مشاهدة عالية ولا سيما أن الجمهور يحتاج طوال العام إلى أعمال جديدة يتابعها بعيداً عن الأعمال التي عرضت في رمضان.

ألا تقلقي من أن يستمر تصوير العمل حتى دخول وقت تصوير أعمال رمضان؟

لا، لست قلقة من هذا الأمر. فهناك اتّفاق مع القائمين على المسلسل أن يتم الانتهاء من التصوير قبل أي عمل لرمضان. لذا، سنعمل بجهد للانتهاء من تصوير المسلسل في وقت قياسي حتى لا يتعارض مع مسلسلات رمضان التي سيتم تصويرها خلال الفترة القادمة.

وهل اتّفقت على عمل لرمضان القادم؟

بالفعل اتّفقت على مسلسل جديد، ولكني لا أريد الكشف عن تفاصيله حالياً فهو مسلسل مفاجأة بكل المقاييس.

ونحن لن نتنازل عن معرفة هذه المفاجأة؟

أشارك في مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع النجم الكبير عادل إمام.

ومن الذي رشّحك للمسلسل؟

المخرج رامي إمام والكاتب يوسف معاطي. كما اتصل بي المنتج تامر مرسي واتّفقنا على التفاصيل، ووافقت على الفور. وكنت في غاية السعادة بهذا العمل، فطوال حياتي أتمنى أن أقف أمام الزعيم عادل إمام.

هل هناك مساحة كبيرة من دورك مع عادل إمام؟

بالتاكيد فدوري بالمسلسل رائع. وهناك الكثير من المشاهد التي ستجمعني بالزعيم، ولكن مهما فعلت فلن أكشف لك تفاصيل الدور.

لست مع تامر حسني في الفيلم

هل هذا الدور كفيل بالرد على من يقولون إن نجاحك ارتبط بالعمل مع زوجك المخرج محمد سامي؟

الأدوار التي أقدّمها وطريقة تقديمها هما كفيلتان بالرد على من يقول هذا الكلام، حتى لو مع محمد نفسه. فالنجاح من عند الله ويأتي نتيجة جهد وتعب. وأعتقد أن محمد لن يجبر الجمهور على تقبّل الدور الذي أقدّمه ولن يفرض نجاحي على أحد.

انتشر مؤخراً أفيش لفيلم «الخديوي» يجمعك مع تامر حسني، فهل تشاركين في بطولة الفيلم؟

لا لست مع تامر في الفيلم، ولكن جمهور تامر هم من قاموا بتصميم هذا الأفيش لأنهم يشاهدونا كثيراً معاً ولا سيما أنه تجمعني بتامر صداقة قوية منذ سنوات. وهذا هو سر انتشار شائعات مشاركتي في بطولة الفيلم.

هل الصحافة ظلمتك عندما كتبت أنك فرضت نفسك على تامر حسني؟

وهل كتبوا ذلك فعلاً؟ على كل حال، لا يضايقني هذا الكلام ولا يؤثّر بي. فأنا لا يمكن أن أفرض نفسي على أي فنان.

تجربتي الثانية مع محمد رمضان

«آخر ديك في مصر» بطولتك القادمة مع محمد رمضان، ولكن اسم الفيلم غريب إلى حد كبير؟

بالفعل هو اسم غريب، ولكن عندما تشاهد الفيلم ستعرف سر تسميته بهذا الاسم. فهو من الأعمال المميّزة والتي ستحقّق نجاحاً كبيراً عند عرضه إن شاء الله.

كيف تصفين التجربة الثانية مع محمد رمضان؟

متحمّسة لها جداً لأن الفيلم رائع وكوميدي. ويكفي أنه من إخراج عمرو عرفة، وهو من المخرجين الذين كنت أتمنى العمل معهم. والسيناريست أيمن بهجت قمر هو من قام بكتابته. لذا، هو عمل مهم. كما أن هناك كيمياء بيني وبين محمد رمضان.

هل «وشك» (وجهك) حلو على رمضان أم أن «وشه» (وجهه) حلو عليك»؟

لا، بالتأكيد «هو اللي وشه حلو عليا» جداً.

مسلسل «الأسطورة» حاز العديد من التكريمات، فكيف ترين ترجمة نجاحك بهذا المسلسل اليوم؟

أنا أعتبر «الأسطورة» هو بدايتي الحقيقية في عالم الفن. فالنجاح الذي حقّقه لم يتوارد حتى إلى خيالي. لذا، فأنا سعيدة جداً بنجاحي فيه.

شاركت هذا العام في مسلسل «الطبال»، ولكنه لم يحقّق النجاح. فهل تضايقت من هذا الأمر؟ من هي مثلها الأعلى من النجمات؟ انتشرت صورة لها على الانترنت وعليها تعليق أنها أجرت عملية تجميل، فهل هذا الكلام صحيح؟ إلى أي مدى ساهم زوجها المخرج محمد سامي في تطوير شخصيتها الفنية؟ لماذا لا تظهر مع ابنتها؟ ما اللقب الذي حصلت عليه في رمضان وجعلها تشعر بالسعادة؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في اللقاء الذي أجرته "سيدتي" مع النجمة مي عمر في عددها 1867 الموجود حالياً في الأسواق

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